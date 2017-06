Opening Laarzenpad Etten-Leur: 'Ommetje langs frikken en sloten'

Het is een leuke speelse route, een ommetje langs frikken en sloten. Ik heb hier zelf al vaker oog in oog gestaan met een ree, of een buizerd voorbij zien scheren. Dat zijn prachtige ervaringen.'



Het Laarzenpad bevindt zich in een deel van het natuurgebied Kelsdonk in Etten-Leur Noord. Voor de onthulling van het informatiepaneel had een gezelschap van vrijwilligers van het Milieu Educatief Centrum (MEC), boeren en pachters zich verzameld bij de Vangkooi op de kruising van de Haansberg, Bollendonkseweg en Windgat, de officiele startplek voor de wandelroute.



Samen met een aantal partners, die zo'n 20.000 euro in het potje hadden gestopt om de wandelroute, in het bijzonder 4 bruggetjes en een 8 meter lange vlonder, te kunnen realiseren: de gemeente Etten-Leur, Staatsbosbeheer, Rabobank West-Brabant Noord, ZLTO, Stichting Adriaan van Bergen en Lionsclub De Vryeheydt Etten.