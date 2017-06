Onderwijstoppers op het podium bij Onderwijsgala

Collega's en leerlingen namen ook dit jaar weer de moeite om onderwijs-toppers aan te dragen voor de verkiezing voor leraar van het jaar. De afgelopen weken waren er enkele stemrondes. Vandaag, tijdens het Onderwijsgala in Studio76 in Etten-Leur valt het finale oordeel. Wie worden de opvolgers van Wouter Starink (basisonderwijs), Mohamed El Majoudi (voortgezet onderwijs) en Peter van Ginderen (conciërge)?

Jury

Suzan van Brussel (docent Nederlands en taaldidactiek bij Avans Hogeschool in Breda) en André Trompers (chef internetredactie BN DeStem) bepalen samen met Wouter Starink vanmiddag wie leraar van het jaar in het basisonderwijs wordt.

's Avonds is de verkiezing van de leraar van het jaar in het voortgezet onderwijs. Starink jureert dan samen met Hille van der Kaa (hoofdredacteur BN DeStem) en Jan de Ridder uit Oosterhout, die 55 jaar in het onderwijs heeft gewerkt.

Wat maakt een leraar of lerares een goede leerkracht? ,,De rode draad is: goed contact met leerlingen", zegt De Ridder. ,,En tijdens het lesgeven: duidelijk, eerlijk en rechtvaardig zijn. Als je die drie principes hanteert, kun je altijd met leerlingen overweg."

Humor

Een goede leerkracht is volgens Avans-docente Van Brussel iemand die goed kan uitleggen, aan zowel kinderen die de leerstof moeilijk vinden als kinderen die juist heel makkelijk leren. ,,Het is belangrijk dat een leraar alle kinderen goed kent. Dat de leerkracht weet in te spelen op ieder kind. Verder moet een leraar duidelijk en consequent zijn, maar een portie humor is zeker ook belangrijk."