Nieuwe Nobelaer pakt uit met Cultuurweekend, kaartverkoop in de lift

'De afgelopen jaren hielden we regelmatig een theaterweekend, een dansweekend en een open dag. Dit jaar pakken we het iets efficiënter aan en bundelen we de krachten. In alle hoeken en gaten van het gebouw is wel iets te doen. Van presentaties door leerlingen en cursisten tot proeverijen van nieuwe lessen en cursussen en van exposities tot voorstellingen en feesten. Een volledig gratis programma voor jong en oud' , aldus marketeer Colinda Vergouwen.

Eigen makelij

Amper drie weken na de bomvolle Preview Avond brengt Nieuwe Nobelaer komend weekend alle disciplines voor het voetlicht: muziek, zang, dans, theater, verhalen vertellen, voorlezen en beeldende kunst. Veel van eigen makelij, maar ook van externe publiestrekkers, zoals verhalenverteller Eric Borrias, de band FuSo en SLAM! DJ Jochem Hamerling.

'We gaan er samen 1 groot feest van maken voor het hele gezin, met heel veel verschillende activiteiten voor specifieke doelgroepen', vertelt Vergouwen, die tussen de regels door weet te melden dat de verkoop van de theaterkaarten opnieuw in de lift zit. 'Het gaat super goed. Dertig procent meer kaarten verkocht in vergelijking met de eerste drie weken van het vorige seizoen.'

Opening

De spectaculaire opening van het Cultuurweekend is vrijdag om 19.30 uur. Vergouwen: 'Dat wordt een vet voorproefje van wat ons dit weekend allemaal te wachten staat. Aansluitend zijn er diverse proeflessen en duiken we de Muzenacht in met partyband FuSo.' Zaterdag wordt afgetrapt met diverse activiteiten voor peuters en kleuters.

'Om drie uur is er een heus kinderpopconcert met Jelle Amersfoort en zijn live band, die de bekenste liedjes in een stoer popjasje steken. Er zijn dan ook leerlingenconcerten en optredens van rockbands. Aan het begin van de avond wordt de bijzondere korte voorstelling De man van Romeo gespeeld, naar Shakespeare's klassieker Romeo en Julia: een zoektocht naar de zachte kant in deze mannenwereld', vertaalt Vergouwen vrij.

Muziek

Vanaf acht uur gaat het dak eraf met een SLAM!-On-Tour-Party voor alle middelbare scholieren vanaf een jaar of 13. De zondag staat vooral in het teken van muziek, maar zijn er ook weer heel veel proeflessen, van combidans klassiek-jazz voor jongeren tot Tai-Chi Qigong voor volwassenen.