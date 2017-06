Muziekfestival Just Dance kleurt buiten de hokjes: van de Snollebollekes tot Paul Elstak

ETTEN-LEUR - Een groot muziekfestival organiseren is geen sinecure. "Daar komt nogal wat bij kijken ja", weet Frank Aarts, samen met Roel van Nunen en Bert Janssen van Chapeau Concepts / Studio76, de organisatoren van Just Dance Outdoor in Etten-Leur.

"Festivals gaan steeds meer op elkaar lijken. Een van de grootste uitdagingen voor ons is om bijzonder te zijn. We willen verrassen, elk jaar de boel een beetje upgraden. Denk dat we daar bij onze derde editie weer aardig in geslaagd zijn. Just Dance is geen festival van dertien in een dozijn. Wij kleuren buiten de hokjes."

Veelzijdige programmering

Komende zaterdag staat de derde editie van Just Dance Outdoor in het Brabantpark op het programma. "Dit jaar verwachten we de 3.000 fans te halen.' Groei zegt Aarts ook te zien in de programmering. Die is super veelzijdig. Op het ene moment sta je te dansen op muziek uit de 60's en op een ander moment is het hakken geblazen op de beats uit de 90's. Maar ook Latin en Nederlandstalig staan geprogrammeerd. Dat maakt het leuk en gezellig voor iedereen!'

Een hoofdact noemen, is volgens Aarts onmogelijk: "We hebben de fun van Wipneus & Pim, het senuele van Belle Perez, de hits van Paul Elstak, het feest van Snollebollekes, het grappige van de Spice Girls Tribute en de kwaliteit van Xander de Buisonjé. Voeg daarbij de Ameezing Karaoke Bar, Silent Disco en mobiel bowlingbaan en dan heb je een heel leuk festival voor Etten-Leur en omstreken. En dit jaar hebben we een uurtje extra. We kunnen doorgaan tot middernacht!"

Programma

13:00 - 15:00 DJ Jozz

15:00 - 15:45 1984: Simple Minds Tribute

16:00 - 16:30 2 Brothers on the 4th floor

16:40 - 17:35 Wipneus en Pim

17:45- 18:10 Party Animals

18:30 - 19:00 Snollebollekes

19:15 - 20:00 Paul Elstak

20:10 - 20:40 Spice Girls Tribute

20:50 - 21:20 Belle Perez

21:30 - 22:00 Xander de Buisonjé

22:15- 22:45 T-spoon

23:00 - 00:00 Rave van Fortuin