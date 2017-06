Man loopt met nepvuurwapen te zwaaien in zijn achtertuin in Etten-Leur

Benefietconcert De Klomp: 'Klein wonder voor Etten-Leur en India'

25 juni ETTEN-LEUR - Het was een 'grootse, onvergetelijke avond' met een voorlopige opbrengst van 5.350 euro voor malariabestrijding in het Noord-Indiase Rewa. Kastelein Jac van Dongen van café De Klomp in Etten-Leur is er beduusd van.