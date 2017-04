Maaltijdendienst Etten-Leur is ingehaald door supermarktmaaltijden

ETTEN-LEUR - Na 47 jaar is de Maaltijdendienst Etten-Leur gestopt. Commerciële keukens en supermarkten nemen het over. ,,Zo vers krijg je het nooit meer.''

In 1970 voorzag geen enkele organisatie in Etten-Leur in het leveren van warme of koelverse maaltijden aan huis. ,,Daar was natuurlijk wél behoefte aan," vertelt Ida van Warmerdam, coördinator en medeoprichter van de Maaltijdendienst, de stichting die toen in dat gat sprong. ,,Zo waren onze eerste twee klanten weduwnaars die nooit hadden leren koken."

Het bestaan van de dienst ging in de gemeente van mond-tot- mond. Advertenties in De Stem en Etten-Leurse Bode deden de rest. In haar beste jaren draaide de stichting op 110, vooral oudere, klanten en de inzet van ruim 60 vrijwilligers.

Katholiek Vrouwengilde

Het idee voor een tafeltje-dekje, zoals de maaltijdservice ook wel genoemd wordt, ontstond bij het Katholiek Vrouwengilde Etten-Leur. Van Warmerdam: ,,De maaltijdendienst is opgericht door voorzitster Liz Zuidwijk en door mij als secretaresse. Iedereen in Etten-Leur die zelf niet in staat was om te koken, kon dagelijks een betaalbare en gezonde warme maaltijd krijgen. Gildeleden die een auto hadden, brachten de maaltijden aan huis.

Ook hadden we drie locaties waar bewoners samen konden dineren. We regelden subsidie voor mensen met lage inkomens, wat nu Vangnet heet. Die steun is door onze dienst in het leven geroepen. Na het overlijden van Liz heb ik een bestuur gevormd met actieve leden. Het coördineren kost uren per dag, dus hun hulp was hard nodig."

Keuze uit menu's had in die tijd je niet. Iedereen at de Hollandse driegangenmaaltijd die ook bij de zusters franciscanessen van het Withof op tafel stond. Bestuurslid Leon : ,,De klanten kregen soep, aardappelen, groenten, vlees of vis en een toetje. Nasi en spaghetti verschenen pas later op het menu, dat was voor sommigen revolutionair!"

De Maaltijdendienst draaide op de charme van persoonlijk contact. De dienst had ook een sociale taak. Soms was de bezorger de enige die de klant op een dag sprak.

Bestuurslid Hans van Ginneken: ,,Ons contact was mondeling: we gingen bij de mensen langs en ze konden ons bellen. Afrekenen ging bij velen contant aan huis. Onze klanten waren rond de 70 jaar en ouder: die hebben de digitalisering niet meegekregen op school of op hun werk. Bijna niemand kon met een pc overweg."

De samenwerking met de keukens was van een Brabantse hartelijkheid. In 1990 ging de Maaltijdendienst van de franciscanessen over naar het Antonius, voorloper van GGz Breburg. Die keuken voorzag ook in koelverse- en dieetmaaltijden. Van Warmerdam: ,,Al die jaren hebben de keukens ons geweldig geholpen. Met de zusters heb ik nog steeds goed contact. De koks van GGz, Jan, Ad en Ruud, heb ik bijna net zo lief als mijn zonen."

Einde

Maar de GGz moest de keuken afstoten en vanaf 2016 kwamen de maaltijden van Eetgemak en Foodfocus. Dat bleek het begin van het einde. ,,De tijd heeft ons ingehaald," zegt Van Ginneken. ,,De oudere bestuursleden willen met 'pensioen'. Bovendien is ons vrijwilligerswerk overgenomen door supermarkten en commerciële keukens. Maar die kant-en- klaarmaaltijden bevatten vaak te veel zout en toevoegingen."

Hillemans slaat met zijn vuist op tafel: ,,Zo vers als onze maaltijden krijg je het niet meer. De zelfgemaakte pudding van kok Cees Vree! Die was onovertroffen. En die van mijn vrouw natuurlijk. Maar ook mijn vrouw koopt tegenwoordig toetjes in de supermarkt."

De klanten van de Maaltijdendienst zijn overgegaan naar Heerlijk aan Tafel, de voormalige keuken van zorginstelling Thebe. De diners in Ut Praotuis gaan verder onder de vlag van Buurtbelang Banakkers. Aanmelden kan bij Leon Hillemans via 076 501 70 91.