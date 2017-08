Jongetje vast in boom Etten-Leur: brandweer zaagt tak los

Ut Praotuis is na overname en facelift bijna klaar voor gebruik

16:46 ETTEN-LEUR - Na een half jaar verbouwen is wijkgebouw Ut Praotuis zo goed als klaar. Het pand is van binnen en van buiten geverfd, er is meer gedaan aan duurzaamheid en de organisatie heeft er een nieuwe vergaderruimte bij. Om dit alles te kunnen vieren, houdt Wijkvereniging Buurtbelang Banakkers - hoofdhuurder van het pand - begin september een feestweek.