Heibel over huwelijksleges, fracties willen alsnog onderzoek kosten

ETTEN-LEUR - Nog voor het zomerreces moet het gemeentebestuur van Etten-Leur hom of kuit geven over de legeskosten voor een huwelijk.

CDA, ONS Etten-Leur en Fractie De Regt eisen uitvoering van een amendement dat in november 2016 met steun van de VVD werd aangenomen. Wethouder Jan van Hal (CDA) zegde toen een onderzoek toe over de vraag of een huwelijksleges in Etten-Leur hoger is dan elders.

Onderzoeksresultaten

Letterlijk staat in een brief dat de drie fracties het college opdragen om ‘de onderzoeksresultaten alsnog aan de raad kenbaar te maken’. CDA-raadslid Richard Weijers, die namens de partijen aan de bel trok, erkent dat het enigszins ongemakkelijk is dat hij zijn eigen wethouder om opheldering moet vragen. Informeel contact heeft echter weinig extra informatie opgeleverd.

Dat het gemeentebestuur op 2 juni liet weten dat de kwestie niet in de Kadernota (financiële meerjarenplannen) voorkomt is in het verkeerde keelgat geschoten. Weijers: ,,Daar moesten we het mee doen. Blijkbaar is besloten het door te schuiven naar later dit jaar.’’ Dat zint de fracties niet. Zij gebruiken woorden als ‘verbaasd’ en stellen dat ‘deze manier van communiceren geen schoonheidsprijs verdient’, vooral omdat nadere uitleg ontbreekt.

Goedkoper?

De fracties willen nog altijd weten of het klopt dat de huwelijksleges in Etten-Leur duidelijk hoger is dan in andere gemeenten en hoe dat komt. Ook vragen ze of het goedkoper kan. ,,Wij gaan er toch van uit dat het college de afgelopen acht maanden zijn huiswerk heeft gedaan’’, reageert Weijers op de vraag hoe reëel het is snel antwoorden te verwachten. De CDA’er wijst er namens de andere partijen op dat een raadsmeerderheid onderzoeksresultaten wil zien.

Het raadslid zelf toont zich in bredere zin gecharmeerd van een modernisering als het gaat om het faciliteren van huwelijken. ,,Dus niet alleen wat betreft de kosten voor de burger, maar ook als het gaat om de tijden waarop een huwelijk voltrokken kan worden. Misschien zijn er wel mensen die graag voor acht uur ’s morgens trouwen.’’