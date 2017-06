Dakloze Joke wil geen huis, ze redt het zelf wel

ETTEN-LEUR - Een dak boven haar hoofd heeft Joke Ouweland (67) niet, maar ze had de afgelopen dagen wel haar eigen toilet. Het is een vreemd gezicht; ingeklemd tussen snelweg A58 en het Triviumterrein in Etten-Leur staat haar tentje met daarnaast een mobiel toilet.

Joke zwerft al jaren door West-Brabant en sinds een paar maanden is Etten-Leur haar thuisbasis. Het wc-hokje is afgelopen zaterdag neergezet door het Etten-Leurse bedrijf Toiletje.nl. ,,Dan kan ze tenminste fatsoenlijk haar behoefte doen. We zagen haar al een tijdje zitten langs de kant van de weg. Heel zielig. Vandaar ons besluit haar te helpen en een toiletje bij haar spullen neer te zetten. We maken het zelf schoon, hoeft ze niet moeilijk te doen", aldus Marcel Dorst van Toiletje.nl.

Het bedrijf heeft geen vergunning aangevraagd bij de gemeente. ,,Nee, het zal wel niet mogen, maar zie dit als een spontane actie om haar te helpen."

Geen vergunning

Gemeentewoordvoerster Anne-Marie van Ommeren laat weten dat er inderdaad geen vergunning is aangevraagd. ,,We hebben overleg gehad met Joke en van haar hoeft het mobiele toilet niet te blijven staan. We zullen dan ook contact opnemen met de eigenaar om deze ongetwijfeld goedbedoelde actie te stoppen." Toiletje.nl heeft woensdagmiddag inderdaad het hokje opgehaald.

Joke zelf kan het gebaar van het Etten-Leurse bedrijf overigens wel waarderen. ,,Er zijn best veel mensen die mij hulp aanbieden. Zo kreeg ik dit weekend ook een grote vuurkorf, een opklapbaar tafeltje en een stoel. En een nieuwe waterbak voor mijn hond Flappie. Aan eten heb ik ook geen gebrek, mensen stoppen me van alles toe."

Complot

De in Zundert geboren en getogen Ouweland zwerft al zeker tien jaar door de regio. Ze verbleef onder meer in Rijsbergen, Meersel-Dreef, Zegge en Breda. Daarvoor woonde ze meer dan twintig jaar met man en drie kinderen in Oosterhout.

Na een aantal operaties ging het minder goed met Joke en zit haar hoofd vol met gecompliceerde complotten. Van verschillende kanten is geprobeerd Joke een dak boven haar hoofd te geven, maar tot nu toe weigert ze. De gemeente Etten-Leur laat haar voorlopig zitten.

Van Ommeren: ,,We hebben haar een woning aangeboden, maar dat aanbod heeft ze afgeslagen. Zolang ze geen overlast veroorzaakt, gaan we haar niet wegjagen. We geloven in dit geval meer in dialoog. We hebben haar in het vizier en als we dwang gebruiken zijn we bang dat ze uit beeld verdwijnt."

Wildkamperen

Etten-Leurenaren vinden het vooral sneu dat een 67-jarige vrouw zo moet leven, terwijl anderen zich afvragen of dit 'wildkamperen' zomaar mag. Van Ommeren snapt het dilemma. ,,We proberen van alles om haar te helpen, ga daar maar vanuit. Vanwege privacywetgeving kan ik niet in detail treden, maar heel wat instanties houden zich met haar bezig."

Lieke Jansen, directeur-bestuurder van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. geeft aan dat voor SMO kwaliteit van het leven hoog in het vaandel staat. ,,Persoonlijk welzijn van mensen staat bij ons centraal. Joke is al jaren bij ons bekend, maar verder kan ik vanwege haar privacy niets over haar vertellen. Wel kan ik een algemeen beeld schetsen. Zo heeft elke dakloze zijn eigen verhaal."

Housing first