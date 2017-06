Dag uit het drukke schoolleven juf Mirjam: 'Deze lieve schatten verdienen meer aandacht'

VIDEO & FOTOALBUMJuf Mirjam Bellemakers zegt het met overtuiging: ,,Dit is het leukste vak ter wereld. Maar ik zou af en toe wat meer leerkracht willen zijn en wat minder administratief medewerker, ict'er of schoonmaker." Mirjam (41) is juf van 31 kleuters op basisschool D'n Overkant in Etten-Leur. Dinsdag is de landelijke actiedag, bijna alle scholen in West-Brabant doen mee.

Ze staat achttien jaar voor de klas, sinds dit schooljaar heeft ze groep 1/2 weer onder haar hoede. Deze kinderen zijn 4, 5 en 6 jaar oud. We lopen een dag met Mirjam mee om een indruk te krijgen van haar werk.

Tekenen

,,Je-uf, ik weet niet hoe ik mijn broek moet tekenen. Veel te moeilijk", zegt een van de jongens terwijl hij naar beneden kijkt om z'n geruite broek nog eens goed te inspecteren. Zo'n ruitjespatroon natekenen valt niet mee voor een 5-jarige, maar na een paar motiverende woorden van de juf lukt het hem aardig.

De jongen en zijn klasgenootjes hebben rond 10.30 uur de opdracht gekregen zichzelf te tekenen. ,,Dat doe ik elke maand, zodat je aan het einde van het schooljaar goed kunt zien hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld. Verandert een hand na verloop van tijd van een hark in vijf vingers? Ik bundel de tekeningen in een boekwerkje."

Documenten

Volledig scherm etten leur - 20172006 - dagje met juf mirjam bellemakers op bs dn overkant.groepjes kids begeleiden © peter van trijen/pix4profs Het is een van de vele documenten die Mirjam bijhoudt. ,,Met name het leerlingvolgsysteem van tegenwoordig is een uitgebreid document waarin van alles en nog wat op het gebied van ontwikkeling en gedrag wordt bijgehouden. Dat kost veel tijd, zeker bij kinderen die bijvoorbeeld opvallend gedrag vertonen of niet goed meekunnen. Na het invoeren van het Passend Onderwijs gaan bijna alle kinderen naar de reguliere basisschool, terwijl sommigen echt beter af zijn op het Speciaal Onderwijs. Vroeger kregen we veel sneller groen licht voor zo'n doorverwijzing. De laatste paar jaar hebben we vuistdikke documentatie nodig om overplaatsing voor elkaar te krijgen. Dat kost veel tijd en moeite en is zeker niet altijd in het belang van het kind. Daarnaast vergen ze veel aandacht. In een klas van 31 betekent dit simpelweg dat niet elk kind de aandacht krijgt die het verdient. En dat vind ik verschrikkelijk om te constateren, maar het is de realiteit."

Druk

Druk. Dat is het zeker in juf Mirjams klaslokaal. Dat begint al om 8.20 uur als de kleuters naar binnen mogen en sommige ouders ook meekomen om het laatste nieuws (kind is moe, beetje ziek of moet naar de tandarts) te rapporteren.

Tien minuten later gaat de bel en begint een kleine stoelendans. De groep maakt een grote kring en het dagprogramma wordt doorgenomen. Het schema van deze dinsdag bestaat uit grote kring, zelfstandig werken, fruit eten, zelfstandig werken, verkeersles buiten, brood eten. Na de middagpauze: grote kring, zelfstandig werken en buiten spelen. Als de kinderen in de kring zitten, wordt een liedje gezongen.

Letters

Volledig scherm Lettermuur in de klas, de letter 'i' staat centraal © Foto Sanne Schelfaut Een aantal kleuters heeft voorwerpen meegenomen voor in de zogeheten lettermuur. De letter die nu centraal staat is de 'i'. De zelfgekleide rups krijgt door het ontbreken van een i-klank helaas geen plekje in de lettermuur, maar de kip wel. Na het voorlezen worden de kinderen in vijf groepjes verdeeld om aan het werk te gaan. Dat werk bestaat uit tekenen, rekenen, kleien of een vrije opdracht zoals het spelen met Lego of Kapla.

,,Voor een blok zelfstandig werken trek ik een half uur uit. Dat betekent 1 minuut per kind, tja, dat is te weinig. Niet ieder kind krijgt de aandacht die het verdient en somt nodig heeft. Ik krijg amper ondersteuning in de klas. Slechts 3 kwartier per week heb ik een assistent."



Het is nooit helemaal stil in de ruimte. Vingers gaan omhoog: 'Juf, mag ik naar de wc?' 'Kunt u mijn potlood slijpen?' 'Hoe schrijf ik mijn naam?' 'De computer doet het niet meer en nu?' Een groot deel van de dag is Mirjam bezig de boel in toom te houden. Dat lukt haar door duidelijk en rustig te spreken en met behulp van haar engelengeduld.

Verkeersles

Voor de verkeersles krijgt ze hulp van twee ouders. ,,Het is verkeersweek en we gaan naar buiten om te leren hoe je veilig een zebrapad oversteekt en dat je netjes naast elkaar dient te lopen. De groep wordt in tweeën gesplitst. De hulpouders hebben wat kritische kanttekeningen over wat precies de bedoeling is. ,,Daar hebben ze gelijk in, het was niet helemaal duidelijk. Maar weet je, dit project komt er weer bij. Het kost extra tijd om het goed voor te bereiden. Toch proberen we dat zo goed mogelijk te doen, aangezien verkeersveiligheid superbelangrijk is."

Als het pauze is, gaan de meeste kids naar huis of blijven ze over in Mirjams lokaal. Dat betekent dat haar werkplek bezet is, ze kan zich niet even rustig terugtrekken om het tweede deel van de dag voor te bereiden. De juf heeft precies een half uur om haar boterhammen op te eten. Dan staat de groep weer te springen om naar binnen te gaan. Tot 15.00 uur wordt er gelezen, gewerkt en gespeeld. Daarna keert de rust terug in Mirjams lokaal.

,,Ik ben gek op die lieve schatten, maar als ik 21 in plaats van 31 kinderen in de klas zou hebben, was de werkdruk al een stuk minder. Het scheelt nogal of je 21 of 31 kind- én ouderrapporten, dossiers, opdrachten en oudergesprekken moet bijhouden."

Werkonderbreking van een uur

Mirjam en haar collega's leggen aanstaande dinsdag een uur lang het werk neer om aandacht te vragen voor de positie van het basisonderwijs. ,,We willen een stukje waardering voor wat we doen. We hebben dezelfde opleiding als docenten in het voortgezet onderwijs, maar we verdienen 20 procent minder salaris. Toch vind ik het allerbelangrijkste dat het kabinet extra geld uittrekt om de groepen kleiner te maken, dat zou al zoveel schelen."

Bij D'n Overkant (600 leerlingen, 24 groepen) zit gelukkig niemand thuis door de hoge werkdruk. ,,Dat komt doordat we een prachtige baan hebben, maar ik voorspel dat er ook bij ons mensen omvallen als er niets verandert. Het elastiek staat op knappen", voegt directeur Michel Brouwer van D'n Overkant toe.

Mirjam Bellemakers verlaat om 17.15 uur het schoolpand. Om 20.00 uur gaat thuis de laptop open voor het uitwerken van verslagen van 2 leerlingen en het voorbereiden van oudergesprekken.

