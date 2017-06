Buitenspeeldag: Zon, water en… kinderen!

In het Schoenmakerspark in Etten-Leur noord stonden vooral veel jonge kinderen in rijen te trappelen om zich op de glijbaan van het grote opblaaskasteel te wagen. Of lekker van een zeephelling te glijden.



Via de wijkvereniging hielden vijf begeleiders een oogje in het zeil, zodat ouders met een gerust geweten konden zeggen ‘Ga maar lekker spelen’. ,,Er is overal wel iets te doen’’, wees Ilona Feenstra van de wijkvereniging op de stormbaan en de vele andere activiteiten van het vrolijke ‘bootcamp’.



,,Ik zie dat er meer kinderen dan anders zijn, toch zeker honderd.’’ En de kinderen zelf? Terwijl de rij afnam en weer aangroeide meldde een nieuwe lichting zich al weer. ,,Daar joh, daar is een een hele vette waterglijbaan’’, klonk het enthousiast bij drie kleine meisjes.