Brandweer weet niet waar munitie ligt opgeslagen in Etten-Leur

Die klommen in de pen na de brand met explosies in een berging aan de Paukeslag eind mei. De bewoner bleek een verzamelaar van munitie en explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Honderden kilo's hand-, geschuts- en fosforgranaten had hij in bezit. Het baart de partijen zorgen dat dit kan in een woonwijk. De gemeente kan daar niets aan veranderen. ,,De gemeente speelt geen rol bij de naleving van de Wet Wapens en Munitie", schrijft het college.

Ontheffing

Wapen- en munitiebezit is in principe verboden. De politie kan ontheffing verlenen. Vaak gaat het om mensen die lid zijn van een schietvereniging of een jachtakte hebben. Elke drie jaar moet de ontheffing door de politie worden gecontroleerd. Aan de Paukeslag is eind december 2015 de laatste controle geweest, toen was alles in orde.

De gemeente is wel op de hoogte als het gaat om de opslag van zware munitie, zoals bijvoorbeeld vuurwerk. Dan wordt door de afdeling risicobeheersing van de brandweer een aanvalsplan gemaakt voor het geval inzet op deze locatie nodig is. ,,Dat was voor het pand aan de Paukeslag niet aan de orde", schrijft het college. Of de eigenaar van de munitie de wettelijke regels strikt heeft nageleefd is nog onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Geen andere maatregelen

Voor politie en gemeente is het incident aan de Paukeslag geen aanleiding om nadere maatregelen te treffen. ,,Over het algemeen zijn de mensen die munitie mogen opslaan goed op de hoogte van de regelgeving en worden de regels ook goed nageleefd."