Bijzondere oproep: gemeente Etten-Leur zoekt kermistesters

Provinciale commissie moet winkelleegstand aanpakken

8 juni BREDA - Het aantal lege winkels in Brabant neemt sterk toe. In een paar jaar tijd steeg de leegstand met een kleine 10 procent. Verontrustend zijn de cijfers voor de tien middelgrote gemeenten. Daar lag dat cijfer op 22 procent. Trieste koploper is Oosterhout met 116 procent, gevolgd door Veldhoven met 81 procent en Etten-Leur met 35 procent.