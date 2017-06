Betere samenwerking moet meer publiek naar winkelhart Etten-leur trekken

De opdracht is neergelegd bij stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), een onafhankelijke organisatie die al aan de slag is met honderd winkelgebieden in Nederland. Winkeliers, Rabobank, gemeente en de vastgoedbeheerders ASR en Wereldhave betalen mee om voor Etten-Leur het actieplan op te stellen. Zij hebben zevenduizend euro in een potje gestopt voor onderzoek en analyse.

In de aanloop naar het actieplan spreekt DNWS alle betrokkenen, onder meer ook de drie winkeliersverenigingen die in het centrum actief zijn. Kernvragen zijn volgens wethouder Schouw: ,,Wat is goed en wat is wat minder? En wat doe je zelf? Ben je bereid naar een ander door te verwijzen als je iets zelf niet hebt?'' Achterliggende gedachte is dat zoiets vaak leidt tot grotere klanttevredenheid in algemene zin, maar zich niet meteen vertaalt in een hogere kasopbrengst bij individuele ondernemers.

De wethouder onderschrijft dat nieuwe impulsen nodig zijn om consumenten aan het, op zich al compacte, winkelhart te binden. Hij verwijst naar onder meer de al doorgevoerde verlaging van de parkeertarieven en hij hoort ook de roep om verlaging van vastgoedtarieven in het winkelcentrum.

De crux is volgens Schouw dat ondernemers ondervinden wat de vrucht van onderlinge samenwerking is. ,,Dat je meerwaarde niet in je eentje behaalt.'' Het inschakelen van DNWS is vooral bedoeld om meer samenhang in de samenwerking te brengen. Als de grondslag voor het actieplan is gelegd, is het aan de verschillende belanghebbenden om de zaak op te pakken. ,,DNWS treedt dan terug en begeleidt nog waar dat nodig is.''