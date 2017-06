Auto en fietser botsen in Etten-Leur

Rien knuppelde Monique in razernij dood in Sint Willebrord

9 juni SINT WILLEBRORD - De 46-jarige Rien de R. uit Sint Willebrord heeft zijn vriendin Monique Groenewold (45) doodgeslagen met een honkbalknuppel. Dat gebeurde in een aanval van blinde woede nadat de twee in hun woning ruzie had gekregen, vermoedelijk over de twee dochters van het slachtoffer.