35 jaar, 8.960 werkdagen en 89.400 uur, café-eigenaar, dat is wel een ereteken waard

Sporten met zicht op de Lourdesgrot

20 juni ETTEN-LEUR - Het is bloedheet als Joost en Ria Verharen en Peter Lavrijsen op de toestellen in De Beweegtuin stappen. Maar daar hebben de sportieve senioren geen moeite mee. Ze vinden het hartstikke leuk dat er in hun wijk bij JT Fitness, gevestigd in de Grote Kapel van het Withof, een tuin is waar ouderen vrij buiten kunnen sporten. Aanstaande zondag 25 juni om 13.00 uur wordt deze Beweegtuin officieel geopend.