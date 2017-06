Slowfood in Bredase relaxte en hippe wijk

OVER DE TONGDe Belcrum in Breda is hip en happening als het om wonen gaat. Alleen de horeca loopt nog een beetje achter. Maar met restaurant Maritz Slow Food kan daar snel verandering in komen.

Zou het bij het concept horen of zou het toeval zijn dat de ober een beetje traag is? Het restaurant heet immers Maritz Slow Food... Wij hebben er geen last van. En dat hij niet alles weet, rekenen we hem ook niet aan, want hij is aardig en vraagt alles keurig na in de keuken. Bovendien zijn we gecharmeerd van de playlist die hij samengesteld heeft op deze zondagavond met een mix van oude jazz, soul en reggae.

Mede door die muziek is de sfeer direct goed als we ons op het terras van Maritz Slow Food in de Bredase wijk Belcrum installeren. Maritz zit midden in een lommerrijke woonstraat, op een hoek in een pand waar vroeger een bakkerswinkel zat.

Quote Het heeft iets on-Bredaas: zo'n ruim en relaxed terras op een hoek in een straat met vooroorlogse huizen. Het zonnetje schijnt nog net deze avond en met een witte trappist van La Trappe laten we de omgeving op ons inwerken. Het heeft iets on-Bredaas: zo'n ruim en relaxed terras op een hoek in een straat met vooroorlogse huizen. In Amsterdam zie je dat veel en ook in de hippere buurten van Nijmegen. De Belcrum is als woonbuurt al een tijd hip and happening en mogelijk gaat dat nu ook in de horeca (die nog relatief schaars is in de wijk) doorwerken.

Stoer

Volledig scherm Hotdog alla Maritz, op website www.maritzslowfood.nl © www.maritzslowfood.nl Maritz zit pas sinds half april op deze locatie, maar is geen onbekende. Sinds 2015 is er een vestiging aan de Nieuwe Ginnekenstraat die vooral inzet op catering, take away en lunches. En in de vijftien jaar daarvoor was eigenaar Maritza Bajic-Houthoff al actief met traiteur Deksels.



In de Belcrum kan ook worden afgehaald, maar hier is Maritz vooral een zaak waar gelunched, geborreld en gedinerd kan worden. Wij gaan vanavond voor een driegangendiner.

Omdat het buiten aan het afkoelen is, gaan we dat binnen nuttigen. Er is een stoere bar en het raam biedt een fijn uitzicht. Binnen kan de zaak wel nog wat extra aankleding gebruiken. Dat is overigens ook de bedoeling, horen we later.

We bestellen een Spaanse rode huiswijn. Deze Confidencia Tempranillo is wat een huiswijn moet zijn: goed geprijsd, niet heel bijzonder maar met zijn zachte, fruitige smaak een prima gezelschap bij het eten.

Voorgerecht

Volledig scherm Maritz, op website www.maritzslowfood.nl © www.maritzslowfood.nl Als voorgerecht neemt mijn tafelgenote de gazpacho (koude tomatensoep). Die is, zoals het hoort bereid met verse tomaten, verrassend afwijkend van de klassieke Spaanse bereidingswijze. Het pittige van de knoflook en het zure van de azijn zijn vervangen door de friszoete smaak van watermeloen. En er zijn krokante amandelen aan toegevoegd. ,,Een mooie variant op het traditionele recept", constateert ze.



Zelf heb ik evenmin spijt van mijn keuze: coquilles met stukjes San Daniele ham, truffelmayonaise en in pesto gemarineerde champignons. Mooi geserveerd op een plateau. De champignons hebben een lekkere bite en de coquilles zijn om en om heel kort gebakken zodat ze perfect gegaard zijn.

Hoofdgerechten

Bij de hoofdgerechten komen we in de verleiding een van de 'slow specials' te nemen: Beef Wellington (ossenhaas in korstdeeg) of Fruits de Mer (oesters, krab, kreeft, vongole en scampi's). Maar die zijn alleen per twee personen te bestellen. Wij willen liever variëren en gaan elk voor ons eigen gerecht.

Mijn gezelschap neemt het Land en Water Duo: gebakken tournedos en gegrilde tonijn met soja en sesam. Qua garing zijn vlees en vis perfect, constateert ze. Maar er zit een bijsmaakje aan, dat ik ook proef als ik een hapje probeer. ,,Alsof er een houtskooltje bij ligt'', zegt ze. De 'grillsmaak' is net iets te veel doorgedrongen tot vis en vlees (dat ook gegrild is in plaats van gebakken).

Aan mijn kant van de tafel staat een kommetje met gestoofd kalfsvlees met daarbij aardappelpuree en pastinaak. Een beetje stevige kost voor juni, maar het smaakt heerlijk. Kalfsvlees is niet zo vet waardoor een stoofpotje al snel droog kan worden, maar door de toevoeging van cornetbier, uitjes en appelstroop blijft het gerecht toch lekker smeuïg.

Nagerecht

Als nagerecht nemen we een gin-tonic pie en de chocolade fondant. De gin-tonic proeven we in het er bij geserveerde limoensorbetijs terug, maar minder in het taartje. De choco-fondantjes zijn klein maar fijn.

Helaas is het bijbehorende wal-nootijs op, maar met een aardbeienvariant is het ook een prima dessert. De huisgemaakte limoncello die ons aangeraden wordt, maakt het slotstuk van ons etentje precies goed af.

Het is al best fris als we naar huis fietsen. Maar op een zwoele zomeravond komen we hier zeker nog eens op terras zitten. ,,Ober, twee witte wijn en half dozijn oesters alsjeblieft. En doe maar rustig aan.''

Beoordeling

Voorgerecht 8,7

Hoofdgerecht 7,7

Nagerecht 8,0

Bediening 7,5

Ambiance 8,0

Prijs/kwaliteit 8,0

Score 8,0

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

Coquilles € 12,50

Gazpacho € 5,50

Land en Water € 24,50

Stoverij kalf € 17,50

Gin-tonic pie € 8,50

Choco-fondant € 7,50

Fles huiswijn € 16,50

2 x trappist € 7,50

2 x limoncello € 8,00

Totaal € 108,00

Maritz Slow Food

Van Voorst tot Voorststraat 44, Breda

maritzslowfood.nl

Do - Zo: 12:00 - 22.00

Tel: 0768 863 252 / 06558188 14