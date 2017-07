Glansrol voor saté bij Dani's huis in Etten-Leur

Rumah Dani, Dani's huis, heet het Indonesisch restaurant aan de Lange Brugstraat in Etten-Leur. Dani, dat is chef-kok en eigenaar Dani Lagarde.

Zijn 'huis' ging zeven jaar geleden open, maar pas nadat Dani eigenhandig het bouwvallige pand had gestript en opnieuw had opgebouwd. En passant ontwierp hij zelf het nieuwe interieur en maakte ook nog eens een flink deel van de meubels. Niet dat hij enige ervaring had met verbouwen of ontwerpen. Hij leerde het zich gewoon al doende aan.

Het resultaat mag er zijn. Het restaurant is sfeervol vanbinnen, met wat elementen die naar de Gordel van Smaragd verwijzen, maar niet overdreven veel. Er klinkt krontjongmuziek, met ingetogen volume. Opvallend in het interieur zijn de handgemaakte tafels, van het hout van de rubberboom. Ze voelen op de een of andere manier warm aan en zijn hoe dan ook de perfecte ondergrond voor tropische gerechten. Laten we daar nou net voor komen.

Zwoele avond

Rumah Dani zet gerechten op tafel waarvan de receptuur binnen Lagarde's Indische familie van generatie op generatie is overgeleverd. De kaart is uitgebreid. Met moderne accenten, want er staan ook glutenvrije en veganistische menu's op.

Wie er wil eten, moet trouwens tijdig reserveren. Tafels worden doorgaans maar één keer per avond verkocht. Wij hebben deze vrijdag geluk. We kunnen tegen achten toch nog terecht, omdat er een gezelschap zeer vroege eters was. Voor de dag erna is al tien keer 'nee, helaas' verkocht, meldt gastvrouw Gwen Lagarde, de moeder van Dani.

Indisch eten

We willen Indisch eten, maar niet al te overdadig. Dus gaan we voor pangsits en loempiaatjes als voorgerechtjes. We drinken er ons aperitief bij. De bestelde prosecco blijkt eenmaal op tafel een klein flesje Franse Blanc de blancs te zijn, maar daar is verder weinig mis mee.

De pils komt uit Arcen en klokt lekker weg op deze wat zwoele avond. De pangsits zijn mooi krokant, de gehaktvulling is smakelijk. Dat geldt ook voor de loempia's. Die komen in twee soorten. Platte met een traditionele groentenvulling en driehoekige met een vleug kerrie. Prima hapjes om de maaltijd mee te beginnen.

Voor het hoofdgerecht gaan we voor de formule waarbij je voor 18,95 euro per persoon bij de rijst een drietal gerechten kunt kiezen, eventueel met nog een supplement. De keuze valt op sambal goreng tempeh, sambal goreng udang met petéh-bonen, pepesan, perkedel pan, sajoer lodeh en saté spek, plus saté babi als supplement. Al met al een aardige variatie aan gerechten die als ijkpunt kan dienen.

Bananenblad

Een en ander komt op tafel op leuk servies. Centraal daarin staat per persoon een langwerpig bord met een flinke bol rijst op een stuk bananenblad, bovenop de rijst ligt een rawit, een vers rood pepertje. De tempeh, gemaakt van sojabonen en aangemaakt met diverse kruiden, is zeer pittig, maar dat mag. De udang, kleine garnalen in dit geval, zijn meer uitgebalanceerd.

De petéh-bonen zorgen voor een extra kick in de mond. De stukjes tahoe in het gerecht spelen een bescheiden bijrol. De pepesan (hete makreel) komt niet als een stevige moot op tafel, maar als twee filetjes, afgedekt door een rode, pittige saus.

Voor de dunne filets is er geen ontkomen aan. De sajoer (groenten in kokossaus) laat zich wel in afzonderlijke ingrediënten proeven en is lekker. Dat geldt ook voor de perkedel pan. Dat is een gerecht waarin onder andere gehakt, aardappels en uien ingaan. Het is een zacht smakend geheel met een licht kruidige ondertoon.

Saté

Volledig scherm Glansrol voor saté bij Dani's huis in Etten-Leur © Foto website www.rumahdani.nl De hoofdrol is echter weggelegd voor de saté. Zowel de saté spek als de extra bestelde saté babi zijn van varkensvlees. Het zijn steeds twee lange, zorgvuldig vol vlees geregen stokjes. Perfect geroosterd en supermals. Zo zou je ze altijd wel op je bord willen.



Bij de nagerechten houden we het simpel. Vanille ijs met chocoladesaus en kokosijs met rozenstroop. Beide ijsjes worden vergezeld van een flinke dot slagroom en zorgen voor aangename verkoeling.

We praten nog wat na met Dani en zijn moeder. We vertellen dat we aangenaam gegeten hebben, zij het dat in onze beleving een aantal gerechten wat aan de zoute kant was. Al met al hebben we gegeten in prettige ambiance, waar je heel goed wordt bediend. De prijzen zijn alleszins redelijk. Je zou wensen dat er in de regio meer van zulke Indonesische eethuizen waren.

Beoordeling

Voorgerecht 7,5

Hoofdgerecht 7,5

Nagerecht 7,0

Bediening 8,5

Ambiance 8,0

Prijs/kwaliteit 7,8

Score 7,7

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

Prosecco €8,95

3 bier €7,65

2 witte wijn €6,40

Alcoholvrij bier €2,10

Loempia €5,95

Pangsit €6,95

2 rijst + gerechten €37,90

Saté babi €3,90

Vanille ijs €4,50

Kokosijs €4,95

Totaal €89,25

Rumah Dani

Lange Brugstraat 13,

4871 CL Etten-Leur

Tel: 076 - 502 35 31

Rumahdani.nl