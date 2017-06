De Trapkes: Vakantiestemming op de Tolbrug

Over de tongDe Trapkes in Breda is een nieuw restaurant op een oude locatie: de middeleeuwse Tolbrug in het hart van de stad. Bij dit restaurant draait alles om versheid en eenvoud, met vis in de hoofdrol.

Je moet maar durven: een visrestaurant openen in een land waar consumenten een graatje enger vinden dan een grapje van Donald Trump. Bij Seafood-Bar-Restaurant De Trapkes is het alles vis wat de klok slaat, op die ene entrecote voor de onverbiddelijke vismijder na dan.

Mede-eigenaar Dekan Ergin (40) gaat het horeca-avontuur onbevreesd tegemoet. Wel grappig dat uitgerekend een van oorsprong Turkse bedrijfskundige met oer-Brabantse tongval het centrum van Breda (weer) aan de Hollandse vis moet krijgen. Of dat lukt? De randvoorwaarden zijn in elk geval aanwezig.

De zaak is gevestigd in een karakteristiek en lokaal bekend pand op de oude Tolbrug. Voorheen een ijzerwarenwinkel, toen een saaie makelaardij en nu een hippe vistent. Ergin spaart de kosten noch moeite voor de metamorfose.

Klanten komen binnen via een jaren 50 viswinkeltje. De grote showvitrine vol zeebaarzen, kabeljauwen, kreeft, krabben en schelpdieren brengt gasten van de weeromstuit in een maritieme vakantiestemming. Door een glazen vloerdeel kunnen bezoeker de oude brug zien.

Dan volgt het onverwacht ruime restaurant in mediterrane stijl met Portugese tegeltjes aan de wand en eigentijdse centrale bar om bijvoorbeeld even wat oesters en een glaasje wijn te proeven. Er zijn terrassen aan de straatkant en langs de haven.

De zaak staat. Nu het eten nog.

Supervers

Ergin is de eerste om te bekennen dat hij en zijn familie geen ervaring hebben met restaurants op dit niveau. Ze verdienden hun sporen in de horeca, in de evenementen-catering met Turkse specialiteiten en als eigenaar van cafetaria De Pyramide in Sint Willebrord.

Hij huurt alle deskundigheid in: ,,Het bureau La Brigade ontzorgt ons volledig. Het levert de bedrijfsleider, de koks en chef-kok Machiel van Bladel. Zij gaan onze eigen koks en het bedienend personeel opleiden."

De culinaire hoofddoelstelling is simpel: ,,Werken met superverse vis, eenvoudig en eerlijk bereid. De vis moet centraal blijven staan, net zoals je dat aan de Middellandse Zee ziet."

De kaart laat gerechten uit de mediterrane en de wereldkeuken zien. Blikvangers zijn de fruits de mer: traditionele, koude Franse visschotels. De classic-variant omvat onder meer kokkels, scheermessen, krabpoten, gamba's en oesters. Bij de royale liggen er ook langoustines en kreeft bij.

Alle koude en warme voorgerechten laten zich ook goed als tapas smaken. Oosterse sashimi van tonijn met ponzu, bijvoorbeeld, en de Hollandse garnaalkroket. Tot slot is de wijnkaart klein maar functioneel. Deze bevat vooral Franse klassiekers, veelal per glas verkrijgbaar.

Traditie

De carpaccio van zeebaars is een bordje zacht, fris visvlees gesneden in niet te dunne plakjes met een subtiele dressing van yuzu, een milde Oosterse citroensoort. De vis doet het werk vooral zelf. De malse, vlezige octopus is op lage temperatuur en onder vacuüm gegaard. De stukjes tentakel verschijnen met wat groene sla en zachte limoen. Een krokantje van wasabi geeft extra spanning.

Tussendoor komt zachte, net verschaalde krab: krokant gefrituurd met een mango-chilidressing. De simpelheid zelve en amper een gerecht te noemen, maar onweerstaanbaar.

De sappige scheermesschelpjes verschijnen ook bijna puur, met alleen een hint van citroen en knoflook een fijn grill-aroma. Dat nemen de schelpjes op door een kort en verzengend verblijf in de houtskooloven. We delen één hoofdgerecht: beetgare pasta met vongole in witte wijn, sjalot en knoflook.

Opstartfilosofie

De bediening doet haar best, maar blijkt niet altijd even effectief en deskundig. Het hoofdgerecht laat een uur op zich wachten, het glas wijn voor het tussengerecht staat al bij het voorgerecht op tafel en we hebben niet de indruk dat elk personeelslid even goed weet wat hij of zij de gasten precies serveert. Een logisch gevolg van de opstartfilosofie van de eigenaar: leren door ervaring op te doen.

De opgewekte baas moet zelf ook een beetje wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Bij het kaasplankje vragen we om een glaasje port. Dat komt maar niet. Als we Ergin daarop wijzen, wijst hij op zijn beurt op het lege bord op tafel, naast de kaas. We kijken elkaar verbaasd aan. Dan valt het kwartje. De patron verontschuldigt zich lachend: ,,Waaah! Ik vond het al zo raar: een bordje. U bedoelde een portje!"

Rekening:

1 oester Gillardeau 3,50

1 oester Beach 3,00

carpaccio zeebaars 11,50

pulpo 9,00

softshell crab 10,00

scheermessen: 9,50

pasta vongole 19,50

kaasselectie 12,50

crème catalan 8,00

glas Meyer Auxerro 6,00

glas Butinière wit 7,00

glas Mac Murray 7,00

glas rode port 3,50

coke light 2,50

Chaudfontaine 2,50

Totaal: €115,25

Beoordeling:

voor/tussengerechten 8

hoofdgerechten 8

nagerechten 7,5

prijs/kwaliteit 7,5

bediening 7,0

sfeer 8,5

dranken/wijn 7,5

Totaal: 7,7