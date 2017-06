Winkelketen De Tuinen gekocht door Russische miljardair

Holland & Barrett heeft in totaal meer dan 1150 winkels, waarvan circa 180 in Nederland. De Tuinen was vroeger van Ahold en ging in 2003 over naar Holland & Barrett, dat op zijn beurt nu al weer een aantal jaar eigendom is van investeerder Carlyle. In 2015 werd bekend dat De Tuinen in Nederland voortaan ook Holland & Barrett gaan heten.



Fridman is een van 's werelds rijkste Russen. Hij heeft investeringen uitstaan in tal van bedrijven en is onder meer grootaandeelhouder in het aan de beurs in Amsterdam genoteerde telecombedrijf Veon.



Er gingen al langer geruchten dat Carlyle op zoek was naar kopers. Gezondheidswinkels liggen de laatste tijd sowieso goed in de markt. Zo praat L'Oréal sinds kort exclusief met het Braziliaanse Natura Cosméticos over een mogelijke verkoop van The Body Shop.