'Verborgen' kosten concertkaartjes vanaf oktober verboden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft online aanbieders van tickets tot 1 oktober de tijd om hun praktijk aan te passen. ,,Consumenten mogen tijdens het boekingsproces niet met extra kosten worden geconfronteerd die ze altijd moeten betalen'', aldus Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM, dinsdag. ,,Duidelijke prijzen zijn niet alleen belangrijk voor consumenten, maar ook voor ondernemers die met elkaar concurreren.''



Veel consumenten hebben bij de ACM geklaagd over de toeslagen op de kaartjes. In een aantal gevallen werden de tickets daardoor tot 20 procent duurder.



Vanaf oktober gaat de ACM opnieuw controleren of de online aanbieders hun prijzen correct vermelden.