UWV: werkgelegenheid groeit niet hard genoeg

Volgens de uitkeringsinstantie dreigt hiermee 'maatschappelijke uitsluiting' voor groepen die tijdens de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren. Dat is vooral zo bij laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten.

In het rapport staat onder meer dat de werkloosheid voorlopig waarschijnlijk hoger blijft dan na vorige crises. Zo bedroeg de werkloosheid in 2008 gemiddeld slechts 3,7 procent, terwijl dit vorig jaar zo'n 6 procent was.