Tuunte Fashion mag hopen op doorstart

Jongerius zegt dat er 'op korte termijn' zicht moet komen op een doorstart. ,,Daarom focus ik me nu vooral op het verkrijgen van zoveel mogelijk informatie voor de eventuele doorstarters, dan kunnen die beslissen of ze het bedrijf al dan niet willen kopen."

Directeur Louis van Andel van Tuunte Fashion verklaarde in april dit jaar nog door te willen groeien naar 70 winkels, maar daar is dus niets van terecht gekomen. Heeft het bedrijf het faillissement zelf aangevraagd, op voorspraak van een investeerder? Jongerius: ,,Dat heb ik nog niet goed onderzocht. Ik kijk of de informatie die ik krijg klopt. De reden van de aanvraag is dat de markt inzakt. Dat was één van de problemen, net zoals dat ook bij de andere ketens het geval is die failliet zijn gegaan.'' De curator zegt zich bewust op de vlakte te houden. ,,De winkels blijven voorlopig open en ik probeer een doorstart te realiseren, om ook het personeel aan de slag te houden.''