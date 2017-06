Tijd voor een carrièreswitch? Word kippenvanger!

Een nieuwe crisis? 'On­waar­schijn­lijk, want banken zijn sterker dan ooit'

27 juni ,,Het is onwaarschijnlijk dat we in ons leven nog een financiële crisis meemaken die vergelijkbaar is met 2008,” dat stelt Janet Yellen, vicevoorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Volgens haar hebben beleidswijzigingen er voor gezorgd dat de financiële markt beter is voorbereid op tegenvallers.