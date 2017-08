Strijd tussen Gucci en Forever 21 barst nu echt los

Het conflict tussen de twee modelabels begon in december vorig jaar. Gucci stuurde toen verschillende waarschuwingsbrieven naar Forever 21 waarin ze vroegen om hun kenmerkende streeppatronen niet langer te gebruiken. De Amerikaanse keten had toentertijd verschillende kledingstukken in de collectie zitten met de strepen in kwestie. Gucci liet de blauw-rood-blauwe en groen-rood-groene strepen eerder als handelsmerk registeren.



De kleren uit de rekken halen en het er gewoon bij laten? Niet als het aan Forever 21 ligt. Zij stapten op hun beurt ook naar de rechtbank, waar ze bovendien gelijk kregen van de rechter. Die oordeelde dat ze het copyright niet hebben geschonden, maar de keten is uit op meer. Ze eisen namelijk dat negen van de als handelsmerk geregistreerde patronen van Gucci ongeldig verklaard worden en dat de aanvragen die het modehuis nog heeft lopen, vernietigd worden. Over die rechtszaak is nog geen uitspraak gedaan.