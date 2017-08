Snapchat gaat slecht, zorgen over voortbestaan

Snap Inc., het bedrijf achter de populaire app Snapchat, heeft het zwaar. Na de bekendmaking van slechte cijfers over het tweede kwartaal kreeg het bedrijf een enorme klap op de beurs en vragen veel tech-goeroes zich af of de app wel toekomst heeft.

Het tweede kwartaal werd voor Snap afgesloten met een verlies van 376 miljoen euro. Nog slechter dan het jaar ervoor, toen het bedrijf met een verlies van 99 miljoen het tweede kwartaal doorkwam. Kenners waren negatief verrast over het verlies.

Het bedrijf blijft moeite houden nieuwe gebruikers aan zich te binden. In het tweede kwartaal groeide het het aantal dagelijks actieve gebruikers met 7,3 miljoen tot 173 miljoen. Daarmee voldoet het bedrijf niet aan de verwachtingen van analisten.

Groei stagneert

Volgens kenners is het voor Snap erg belangrijk om zijn groeitempo op te voeren, zodat concurrenten als Facebook overtroffen kunnen worden. Investeringen in bijvoorbeeld een kaartfunctie, waarbij gebruikers konden zien op welke locatie een 'snap' was gemaakt, betaalden zich niet uit, ook doordat Facebook een soortgelijke functie introduceerde.

Op jaarbasis groeide het aantal gebruikers met 21 procent. Dat zorgde er ook voor dat de omzet van het bedrijf hoger uitviel. Deze steeg met 153 procent tot 181 miljoen dollar.

Het aandeel van Snap is de afgelopen periode sterk in waarde gedaald. De enige duidelijke opleving die het aandeel de afgelopen periode kende, was toen er sprake was van geruchten over een overname door Google-moeder Alphabet.

Tech-wereld sceptisch

Invloedrijke tech-website The Next Web opent vandaag met de kop 'Sorry Snapchat, het is tijd om afscheid te nemen', een artikel waarin Snapchat het zwaar te verduren krijgt. De conclusie is dat er betere inhoud over familie en vrienden te vinden is op Instagram en dat Snapchat te commercieel is geworden.