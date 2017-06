Rekenhulp voor consumenten bij dataverbruik over de grens

Rijk worden met virtueel geld: is ethereum het nieuwe bitcoin?

14 juni De snelle waardestijging van het cryptogeld ethereum is opvallend. Ethereum is het jongere broertje van het bekendere bitcoin, het zogenoemde cryptogeld. Wie een paar jaar geleden nog voor weinig geld bitcoins kocht, kan nu rijk zijn. Geldt datzelfde straks voor ethereum? We spraken specialist Rutger van Zuidam.