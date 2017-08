ProRail heeft geld nodig: 'Iedereen wil een schone trein'

Nederlandse reizigers- en goederentreinen gaan vanaf de nieuwe dienstregeling een recordaantal treinkilometers afleggen. Volgens ProRail-directeur Wouter van Dijk zit het huidige spoor 'aan zijn taks' en is er geld nodig. ,,Iedereen wil in een schone trein zitten.''

De uitbreiding van de komende dienstregeling wordt de grootste uitbreiding van het aantal treinen ooit in Nederland. In 2018 maken reizigers- en goederentreinen naar verwachting tussen de 160 en 170 miljoen kilometers. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling die spoorbeheerder ProRail vandaag bekendmaakt. Dit is de eerste stap voor de nieuwe dienstregeling die op 10 december in gaat.

Bij de start van ProRail in 2003 werden er nog 125 miljoen treinkilometers afgelegd op het Nederlandse spoor. Sindsdien is het aantal kilometers met bijna een derde gegroeid. ,,Het wordt steeds drukker op het spoor. Je merkt dat het huidige spoornetwerk aan zijn taks zit,'' verklaart ProRail-directeur Vervoer en Dienstregeling Wouter van Dijk.

Acuut geld nodig

Volgens de ProRail-baas moet er snel geld komen voor de aanleg van opstelsporen: parkeerplaatsen voor treinen waar het materieel van binnen en van buiten kan worden gereinigd. ,,Om het huidige aantal treinen goed te laten rijden, is er acuut meer geld nodig voor de aanleg van opstelterreinen, waar treinen 's nachts kunnen worden schoongemaakt'', verklaart de directeur. ,,Iedereen wil wel in een schone trein zitten.'' In de winter zijn reizigers volgens hem extra gebaat bij die serviceterreinen. ,,Als het koud is, is het fijn als je 's ochtends al in een warme trein stapt. Daarvoor moet je ook ruimte en tijd inplannen in de dienstregeling.''

ProRail maakt vandaag bekend hoe de ruimte over de ruim 7.000 kilometer spoor en vierhonderd stations wordt verdeeld over ruim veertig reizigers- en goederenvervoerders. Grootste wijziging is dat er vanaf december iedere tien minuten een trein op het traject Amsterdam-Eindhoven. In juni maakten topmannen Pier Eringa (ProRail) en Roger van Boxtel (NS) al bekend dat reizigers vanaf september het zogenaamde 'spoorboekloze rijden' gaan testen.

Quote Als het koud is, is het fijn als je 's ochtends al in een warme trein stapt Wouter van Dijk

Dat er iedere tien minuten treinen gaan, maakt het volgens Van Dijk voor reizigers zo aangenaam dat het ook weer nieuwe treinreizigers aan zal trekken. ,,Zonder op je horloge te kijken de trein pakken, is natuurlijk wel mooi.'' Treinreizigers hebben daar lang op moeten wachten, want al in 2004 maakte toenmalig NS-topman Aad Veenman enthousiast voor 'elke paar minuten een trein naar de meest gangbare bestemmingen'.

Omdat reizigers uit Zeeland er sinds de afgelopen dienstregeling langer over zijn gaan doen, komen er ook extra treinen bij tussen Vlissingen en Roosendaal. Nu er perrons bij zijn gebouwd in Zwolle, kunnen er ook twee treinen per uur richting Enschede. Ook tussen Leeuwarden en Meppel komt er bijvoorbeeld een trein bij.

Lightrail