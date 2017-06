Prepaid autoverzekering: je kunt nu betalen per 1.000 kilometer

Deze verzekeringsvorm is nieuw in Nederland. Bundelz is bedoeld voor automobilisten die weinig rijden en hun auto vooral voor korte afstanden gebruiken. Gemiddeld komt dat neer op niet meer dan honderd kilometer per week en jaarlijks minder dan 7.500 kilometer in totaal. Een bundels kosten 50 euro als er alleen een WA-verzekering wordt gekozen en 70 euro als een klant voor WA casco (all risk) kiest. Ze blijven een jaar geldig, en vervallen daarna.

Om in de gaten te houden wanneer de duizend kilometers afgelopen zijn moet de klant een slimme stekker in de ODB-poort van zijn of haar auto steken. Die diagnostische poort levert veel meer informatie op over de auto en het rijgedrag dan alleen de afgelegde afstand, maar die beloven Nationale-Nederlanden en Vodafone alleen voor analyses te gebruiken 'om het product te verbeteren'.

Vodafone brengt in de samenwerking kennis van prepaid producten en het Internet of Things in.

Proef

Momenteel gaat het nog om een proef die tot juli volgend jaar duurt. Er worden in eerste instantie vijftig mensen toegelaten. Na de zomer wordt dat aantal uitgebreid tot duizend.