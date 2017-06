PPG geeft overnamestrijd om AkzoNobel voorlopig op

,,We hebben vorige week een laatste poging gedaan, via een brief aan AkzoNobel", zegt PPG-topman Michael McGarry in een verklaring. Akzo reageerde niet, stelt hij. ,,We geloven dat het het beste is voor PPG en zijn aandeelhouders om de poging nu te staken.''



Akzo-topman Ton Büchner stelt in een reactie dat Akzo doorgaat zich op zichzelf te focussen. ,,We zetten onze strategie van het versnellen van duurzame groei en winstgevendheid door.'' Het bedrijf zet de voorgenomen splitsing van het bedrijf in twee delen - een verf- en coatingstak en een chemietak door. Op lange termijn zullen aandeelhouders én andere belanghebbenden daarvan profiteren, stelt Büchner.



Beleggers toonden zich niet blij met het afketsen van de deal. Op de beurs van Amsterdam verloor het aandeel AkzoNobel na het nieuws 1,5 procent. Daarna herstelde de koers zich: om 14.30 uur was er nog een min van 0,4 procent over.