Moeten we onze smartphonecamera afplakken tegen hackers?

In een video van het Amerikaanse Business Insider vertelt hack-expert Mitnick op welke manieren de camera kan worden gehackt. ,,Als iemand fysiek toegang heeft tot je telefoon en je wachtwoord weet, is er alleen software van een paar honderd euro nodig." Een jaloerse geliefde kan zo in een paar stappen toegang tot je telefoon krijgen.

Op afstand is het lastiger. Maar grote instanties, zoals veiligheidsdiensten van de overheid, hebben veel budget beschikbaar om toch de macht over je lens te kapen. Mitnick noemt bedragen van 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) voor het hacken van het iPhone-besturingssysteem iOS en 200.000 dollar (175.000 euro) voor Android. Hackers zoeken dan een lek in de software, waardoor het systeem kan worden binnengedrongen.

,,Je kunt inderdaad op afstand iemands smartphonecamera aanzetten", zegt Chris Broesder van techwebsite Tweakers. ,,Dit is niet nieuw, en is ook niet beperkt tot de camera: hackers kunnen in theorie toegang tot alles hebben als ze eenmaal binnen zijn." Waar software is, zijn ook altijd lekken te vinden die voor hackers kansen bieden om in te breken, geeft Broesder aan.

Niet bang

,,Toch zou ik mensen aanraden niet bang te worden", stelt Broesder. ,,Het leven is nooit helemaal zonder risico en een smartphone hebben dus ook niet. Als je goede wachtwoorden hebt en je software up-to-date houdt, heb je eigenlijk alles gedaan wat je kunt doen." Het zijn dezelfde tips die ook door meesterhacker Mitnick worden genoemd.

,,Natuurlijk is er altijd een hackrisico bij je smartphone. Het apparaat is ervoor gemaakt om altijd in verbinding te staan met allerlei diensten, dus waterdicht wordt het nooit", zegt ook Vincent Böhre, directeur van onafhankelijke stichting Privacy First. ,,Pas als je alles uitzet, loop je geen risico. Alleen heb je dan geen smartphone, maar een domme telefoon." Hij onderschrijft dan ook de tips van Mitnick en Broesder.

Overheid

Toch is Böhre verder minder optimistisch. ,,Veiligheidsdiensten overal ter wereld mogen steeds meer, zelfs bij iemand die nergens van wordt verdacht." Hij ziet het gevaar dus vooral ook bij overheidsinstellingen, die volgens hem hack-grager worden.

,,In Nederland ligt bijvoorbeeld het wetsvoorstel 'computercriminaliteit III', waarmee de politie veel meer bevoegdheden zou krijgen om te hacken. Ook de smartphonecamera." Daarnaast noemt Böhre een wetsvoorstel waarbij niet alleen verdachten, maar ook mensen die met hen in contact staan gehackt mogen worden door de AIVD. Geen fijn idee, aldus de privacy-voorvechter.