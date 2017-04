'Miljarden nodig voor techindustrie Brabant'

Dat vindt Brainport Development, een samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio. Zij hebben vandaag hun eisen op tafel gelegd in politiek Den Haag.

Van die miljarden gaat ruim de helft naar verbetering van bereikbaarheid en voorzieningen in het gebied rondom Eindhoven. Op die manier moet het voor hoogopgeleide techneuten aantrekkelijker worden gemaakt om in Zuidoost-Brabant te gaan wonen en werken. Het aantrekken van voldoende geschoold talent is al jaren een van de grootste uitdagingen voor technologiebedrijven als ASML, Philips, NXP en VDL.