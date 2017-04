Meer Amerikaanse foodketens naar Nederland

Steeds meer Amerikaanse foodketens komen naar Nederland. Vandaag opent de eerste vestiging van Taco Bell in Eindhoven, nadat in Amsterdam vorige week een winkel van Dunkin' Donuts open ging. En er komen nog meer formules onze kant op.

Ook grillketen TGI Friday's, Five Guys en Pizza Hut hebben plannen met ons land. Officieel is er op dit moment nog één Pizza Hut-restaurant in Rotterdam, van een franchisenemer.

Het is niet voor het eerst dat Amerikaanse eet-ketens voet aan land zetten in Nederland. ,,In de jaren 70 kwamen McDonald's, KFC en Pizzahut. In de jaren 90 volgde een minder succesvol golfje met Wendy's (hamburgers), Arby's (sandwiches) en Applebee's (grill). Die zijn allemaal alweer weg'', zegt foodwatcher Ubel Zuiderveld tegen de NOS.

Starbucks

Nadat Starbucks in 2007 ons land aandeed, kwam de economische crisis. Daardoor zetten Amerikaanse ketens hun plannen voor internationale expansie even in de ijskast. Nu er betere tijden lijken aan te breken, worden die plannen weer uit de kast gehaald.

,,Veel Amerikaanse ketens hebben in eigen land moeite om door te groeien, dus zoeken ze het elders'', aldus foodwatcher Zuiderveld. ,,Vaak eerst in Canada, dan in het Verenigd Koninkrijk en dan maken ze de sprong naar Nederland. We zijn nog steeds een beetje de poort naar Europa, al is het helaas wat minder geworden omdat Nederland wat meer met zichzelf bezig is.''