Maggi-aroma na 99 jaar 'natuurlijker'

Het recept van Maggi-aroma, in het bekende bruine flesje, wordt 99 jaar na de introductie aangepast. Maggi werd bekend van de flesjes en blokjes, die als smaakversterker voor sauzen en soepen werken. De ingrediënten in het flesje worden nu door eigenaar Nestlé gemoderniseerd. Het merk moet zo een natuurlijker karakter krijgen.

De flesjes en blokjes maken deel uit van de standaarduitrusting van veel keukens. Toch staan de bestanddelen van Maggi niet allemaal in kruidentuintjes, stelt Die Welt nuchter vast. In een markt die steeds meer vraagt om natuurlijke producten is aanpassing van de receptuur nu noodzakelijk. Ingewikkeld klinkende bestanddelen moeten verdwijnen. In plaats daar van gaat het recept uit 'meer groenten' bestaan.

Gewone kruiden

Wie weet eigenlijk wat de ingrediënten van de flesjes zijn? Het in Nederland als 'maggikruid' bekendstaande plantje Lavas zit alvast niet in het originele Maggirecept. Door de geur, die erg op die van de smaakmaker lijkt, is het alleen genoemd naar de uitvinding.

In de flesjes zit wel mononatriumglutamaat, natriumguanilaat en natriuminosinaat. Dat zijn ondanks de dreigend klinkende namen veelvoorkomende voedingssupplementen. Voor Nestlé is dat niet vertrouwd genoeg. Het bedrijf wil meer ingrediënten 'waar mensen al mee vertrouwd zijn en die je in elk keukenkastje zou kunnen terugvinden'.

In 2020 moeten de bruine flesjes met het gele label meer groente bevatten, heeft Nestlé beslist. Ook het zoutgehalte wordt lager.

Veranderingen

Maggi werd in 1872 opgericht door de Zwitser Julius Maggi. Het bedrijf produceert sindsdien verschillende smaakmakers. In 1947 is het overgenomen door het eveneens Zwitserse Nestlé. Het moederbedrijf probeert anno 2017 het stoffige imago van het merk nieuwe glans te geven met een 'Maggi-kookstudio' en een gezonder, eigentijdser karakter. Een aanpassing van de receptuur met meer 'gewone kruiden' past in dat beleid.