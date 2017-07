'Jumbo doet bod op supermarkten onder concurrent Sligro'

Jumbo brengt het bod uit in samenwerking met een andere keten volgens de krant. Het is niet bekend om welke supermarktketen het gaat. De handel in het aandeel Sligro schoot na het uitlekken van het nieuws met ruim 5 procent omhoog.



Emté heeft momenteel 131 filialen verspreid over het hele land die 827 miljoen euro omzet draaien. In 2015 introduceerde de supermarktketen een vernieuwde formule, waarbij de nadruk lag op verse producten tegen een lage prijs. De supermarkttak van Sligro kampt echter al langere tijd met een teruglopende omzet. In april gaf Sligro aan de ontwikkelingen bij de detailhandelstak tegen het licht te gaan houden.



Jumbo nam begin vorig jaar al La Place over uit de boedel van het failliete V&D en sloot megadeals met de overnames van de supermarktformules van C1000 en Super de Boer. De supermarktreus wordt alleen nog afgetroefd door Albert Heijn. Expert Maarten Beernink noemde de AH 'de onbetwiste nummer één op de Nederlandse markt'.