Iedereen aan de bitcoin (en niemand snapt 'm)

De zaakjes gaan goed, bij BTCDirect in Nijmegen. Volgende week betrekt het jonge bedrijf, dat klanten helpt bitcoins en andere digitale munten te kopen en verkopen, een eigen kantoorpand in Nijmegen. Het aantal medewerkers groeide sinds 2013 van 3 naar 15, het aantal gebruikers vertwintigvoudigde. ,,Het zijn er nu enkele tienduizenden, voornamelijk uit Nederland”, zegt mede-oprichter Davy Stevens. ,,We helpen hen bitcoins te kopen op internationale beurzen. Vergelijk het met aandelen: die koop je ook niet rechtstreeks op Wall Street. Bij ons kunnen klanten met iDeal betalen. En ze vinden het fijn dat ze met een Nederlandse partij zaken doen.”

Buitenspel

Een jaar geleden was één bitcoin ongeveer 500 euro waard, nu komt de grens van 3.000 euro al in zicht. Die spectaculaire groei zorgt er voor dat de munt niet meer alleen een speeltje is van gamers, nerds en idealisten. Die omarmden de munt als een instrument dat banken in de toekomst buitenspel zet. Nu zijn het de goudzoekers die instappen.



Het begint langzaam te zoemen. ,,Heeft iemand zich wel eens verdiept in cryptocurrency?” vroeg een vriend onlangs, in een groepsapp. ,,Ik heb geen moeilijke vragen hoor. Wil voor het einde van het jaar multimiljonair zijn. Dat is alles.” Smiley.