'Hypotheekrente in najaar verder omlaag'

nieuw warenhuis Iedereen is klaar voor opening, behalve Hudson’s Bay

8:28 Het is nog steeds onduidelijk wanneer warenhuis Hudson’s Bay in Amsterdam zijn deuren opent. Iedereen ging uit van half augustus, maar inmiddels is dat veranderd in 'zo snel mogelijk'. De verbouwing zou nog niet klaar zijn. Op de achtergrond blijft de situatie in Duitsland zorgelijk.