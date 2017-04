Hudson's Bay: we gaan in augustus open

Hudson's Bay richt zich in ons land op mode en beauty en dan met name in het premiumsegment: de warenhuizen worden luxer dan V&D, maar minder luxe dan De Bijenkorf. ,,We zijn er voor Nederlanders, niet voor Chinese toeristen'', zegt ceo Jerry Storch.



Inmiddels is de merkenportefeuille bijna rond. Collecties zullen bovendien snel wisselen om in te spelen op de behoeften van de klant. ,,De inrichting is zo dat we dat ook kunnen doen.'' Ook krijgt elk warenhuis een restaurant. Of Hudson's daarbij met La Place gaat samenwerken is nog niet duidelijk.



Technologie gaat in de Nederlandse warenhuizen - de meesten onder de naam Hudson's Bay en een enkele met outletformule Saks OFF 5TH- een grote rol spelen, belooft Hudson's Bay. ,,Er komt een website, een app, een loyaliteitsprogramma en een click & collectgedeelte waar klanten met hun smartphone informatie kunnen krijgen of meteen kunnen bestellen'', zegt Storch.