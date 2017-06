'Het is koud, nat en het stinkt, maar het is echte liefde'

De Hollandse Nieuwe is vanaf vandaag weer te koop. De vis wordt in Noorwegen gevangen en daar verwerkt naar Hollands recept. Zeven Nederlanders en een Duitser verlaten zes weken lang hun warme bed en werken in een natte fabriek, zodat wij een lekker harinkje kunnen happen.