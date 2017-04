Gevolg lage rente steeds nijpender

De lage rente is bedoeld om de economie en de inflatie aan te jagen. Dat doel is bereikt volgens Knot. ,,De economie ontwikkelt zich opvallend positief en de inflatie loopt op. Ook voor de middellange termijn zijn de inflatieverwachtingen goed.''



De negatieve effecten van de lage rente worden steeds nijpender. Spaarders doen een moord voor hogere rente bijvoorbeeld. En de pensioenfondsen kunnen ook wel een renteopkikkertje gebruiken. ,,De lage rente is een zorg voor alle financiële sectoren,'' zegt Knot. ,,Vooral voor pensioenfondsen en verzekeraars, met name de levensverzekeraars. Een levensverzekering is erg duur geworden door de lage rente.''



Voor pensioenfondsen is 2016 een verloren jaar geweest. De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre er voldoende vermogen is om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen, is gemiddeld niet gestegen het afgelopen jaar. Dat komt vooral door de alsmaar dalende rente. Veel pensioenfondsen blijven daardoor in de gevarenzone.



Het gevolg is dat de pensioenen verlaagd moeten worden als de situatie niet verbetert. Dat betekent minder koopkracht. Bovendien dreigt een verhoging van de pensioenpremie om de tekorten op te vangen. Ook dat is slecht voor de economische groei.