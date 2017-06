Gelijk loon Europese truckers voorlopig toch van de baan

Bedrijven hoeven Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die in Nederland rijden voorlopig niet hetzelfde loon als hun Nederlandse collega's te betalen. Aanpassing van EU-regels voor gedetacheerde vrachtwagenchauffeurs is vooralsnog van de baan, omdat de nieuwe Franse regering zich ertegen verzet.

Dat is een tegenvaller voor minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Hij maakt zich al maanden sterk voor gelijk loon voor gelijk werk in de EU. Hij zei vorige week in de Tweede Kamer te verwachten dat een meerderheid van de EU-ministers donderdag zou instemmen met de detacheringsrichtlijn.

Het voorstel is nu van de agenda gehaald. Daardoor lopen de onderhandelingen tot zeker in het najaar vertraging op. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich vandaag nog achter een oproep van SP en PvdA aan het kabinet om zich in te zetten voor gelijk loon voor gelijk werk voor vrachtwagenchauffeurs in Europa.

Nederlandse trucker vogelvrij

Met het uitstellen van het voorstel blijft de Nederlandse trucker vogelvrij. Al eerder bleek dat de nieuwe voorgestelde EU-regels om hen te beschermen tegen oneerlijke concurrentie vol gaten zitten. Zo wilde Brussel bijvoorbeeld het principe 'gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek' voor truckers pas na zeven dagen laten ingaan. Hierdoor zouden buitenlandse truckers alsnog gedurende een week hun werk goedkoper in Nederland kunnen uitvoeren dan Nederlandse chauffeurs.