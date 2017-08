Geld toe op hypotheek: Belgische bank legt klanten zwijgplicht op

In de brief die de bank verstuurd krijgen de cliënten een aantal stevige voorwaarden opgelegd. Zo moeten ze beloven om met niemand te spreken over de bedragen die Belfius hen betaalt of over de voorwaarden die de bank stelde. Wie zich niet houdt aan de regels, moet de uitgekeerde som terugstorten, plus rente.



De harde taal komt allesbehalve klantvriendelijk over, benadrukt Kamerlid Johan Klaps van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Hij stelde de halsstarrige houding van de bank al eerder aan de kaak. ,,Het gaat hier tenslotte niet over staatsgeheimen of grote bedragen." De rentevergoeding van Belfius blijft beperkt tot bedragen minder dan 200 euro.