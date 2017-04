Geen vroegpensioen voor Nederlandse werknemers ING

VUT

,,In Nederland kennen we dit niet, hier is de VUT al jaren geleden afgeschaft'', aldus Van Hees. De vakbondsman nuanceert de Belgische regeling ook. ,,Voor mensen van boven de 60 is de Nederlandse regeling gunstiger.''



Bovendien mag in Nederland niet een aparte regeling voor oudere werknemers gemaakt worden. Dat zou leeftijdsdiscriminatie zijn.



De regeling in België is onderdeel van het sociaal plan. In oktober vorig jaar kondigde ING aan ruim 3.000 van de 9.000 arbeidsplaatsen in België te schrappen. In Nederland loopt ook een reorganisatie waarbij duizenden banen verloren gaan. De bonden zijn in gesprek met ING over een nieuw sociaal plan voor Nederland, omdat het huidige eind dit jaar afloopt.