FIOD-onderzoek leidt tot invallen bij Credit Suisse

In Zwitserland is het onderzoek verkeerd gevallen. Het bureau van de Advocaat Generaal in Zwitserland zegt niet te zijn geïnformeerd over de internationale klopjacht op zwartspaarders. ,,De gangbare procedures en regels bij internationale samenwerking zijn duidelijk niet gevolgd in deze zaak. Het openbaar ministerie verwacht een schriftelijke verklaring van de Nederlandse autoriteiten en beraadt zich op vervolgstappen." Voor Credit Suisse is de inval een zoveelste klap. De bank heeft eerder miljardenschikkingen moeten treffen in de Verenigde Staten, Duitsland en Italië vanwege het bieden van hulp bij belastingontduiking. De aandelen van Credit Suisse zijn na de nieuwe invallen gedaald.

De FIOD deed nieuw onderzoek naar de bank nadat een geheime tipgever informatie had verstrekt over 58.800 rekeninghouders, waarvan 3.800 Nederlanders. Gisteren viel de FIOD binnen in woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo. Vrijwel gelijktijdig waren er invallen in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Australië.



Bij de invallen in Nederland zijn onder meer 31 waardevolle schilderijen, contant geld, sieraden, bitcoins, een dure Mercedes en een goudstaaf in beslag genomen. Twee inwoners uit Den Haag en Hoofddorp zijn gearresteerd. Meerdere mensen zijn gehoord.



Volgens FIOD-directeur Hans van der Vlist gaat het goed in de jacht op zwartspaarders. ,,Het net sluit zich."