Expedia-topman moet puinhoop bij Uber opruimen

Als 9-jarige kwam Khosrowshahi uit Iran met zijn ouders naar Amerika. Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat hij, in tegenstelling tot zijn voorganger, uitgesproken kritisch is over de Amerikaanse president Donald Trump. Waar zijn voorganger Kalanick tot recent aanschoof in Trumps adviesraad voor ceo’s is Khosrowshahi duidelijk in zijn afkeur. Zo steunde zijn bedrijf Expedia de juridische strijd tegen Trumps inreisverbod voor mensen uit moslimlanden.



Uber wacht een juridische strijd rondom de toekomst van het programma waarin zelfrijdende auto’s worden ontwikkeld. Voor de continuïteit en de rust binnen het taxibedrijf is het volgens Forbes ook van groot belang dat er binnenkort een nieuwe operationeel manager en financiële topman worden aangesteld.