VN en Unilever: weg met stereotypen in reclames

15:51 De speelgoedgids waarin alleen kleine meisjes poseren met roze speelgoedstofzuigers en -keukens, en uitsluitend jongens met auto's in de weer zijn. UN Women, onderdeel van de VN, wil in samenwerking met bedrijven korte metten maken met dit soort uitingen. Unilever, Facebook, Google en veel andere grote namen gaan morgen over stereotypen in advertenties rond de tafel in Cannes.