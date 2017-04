Duurdere tickets door krapte op luchthavens

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau SEO voor ACI Europe, de organisatie van Europese vliegvelden. Krapte op Europese vliegvelden is een toenemend probleem. Luchthavens in Londen, Parijs of Frankfurt kunnen nauwelijks of niet meer groeien. Ook Schiphol loopt tegen zijn grenzen aan.

Vooral in de piekuren willen steeds meer mensen van en naar die luchthavens vliegen. Luchthavens kunnen daar niet op inspelen. Het totaal aantal vluchten ligt vast, evenals de verdeling over de dag. En ruimte voor uitbreiding van het aantal vluchten is er vaak niet.

Prikkel

Meer vraag en een gelijk aanbod leiden tot hogere prijzen. Als de krapte met tien procent toeneemt stijgen de ticketprijzen met 1,4 tot 2,2 procent, berekende SEO. In 2014 ging het in totaal om 2,1 miljard euro die passagiers extra betaalden. Als de ontwikkeling doorzet zal dat in 2035 zijn opgelopen tot 6,3 miljard euro, oftewel 10,42 euro extra per ticket.

Het extra geld verdwijnt in de zakken van de luchtvaartmaatschappijen. Voor de maatschappijen is er geen prikkel om te pleiten voor extra capaciteit op de drukke routes. Zeker niet omdat een deel van de nieuwe capaciteit aan nieuwe concurrenten moet worden gegeven.