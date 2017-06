'Duitse regering wil 12 miljoen dieselauto's terugroepen'

De Duitse regering wil dat tot 12 miljoen dieselauto's terug worden geroepen zodat ze nieuwe software kunnen krijgen. Dat hebben bronnen aan Reuters verteld. Het ministerie van Transport is over de massale terugroepactie in gesprek met de autofabrikanten. De kosten voor de terugroepactie zouden tussen de 1,5 en 2,5 miljard euro bedragen.