Draghi laat de spaarders in de kou staan

Spaarders moeten voorlopig op een houtje bijten. De hoop dat Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB), maatregelen zou aankondigen om de ultralage rente te verhogen, is ijdel gebleken. Ook andere burgers worden rechtstreeks in de portemonnee geraakt.

Spaarders werden afgelopen week weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Aegon kondigde aan de spaarrente te verlagen tot 0,1 procent. Maurice Oostendorp, bestuursvoorzitter van de Volksbank (SNS en ASN Bank), voelde zich zelfs geroepen te verklaren dat hij niet verwacht dat de spaarrente negatief wordt.

De lage spaarrente is puur te wijten aan de ECB. De centrale bank houdt het rentetarief waarop de spaarrente gebaseerd is, al tijden negatief. Dat leidt tot de bizarre situatie dat spaarders klagen dat het spaargeld niets oplevert, terwijl banken klagen dat spaargeld beheren hen geld kost. Over het spaargeld dat zij verplicht stallen bij de ECB, moeten zij namelijk rente betalen.

Economische groei

De ECB koopt per maand voor 60 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen op. Ook dat leidt tot een dalende rente. Dat raakt de pensioenfondsen hard. Het gevolg is dat de meeste pensioenen al jaren niet meer zijn verhoogd en soms zelfs verlaagd worden.

De actie levert louter verliezers op, zo lijkt het, dus waarom doet de ECB dit dan? Simpel, omdat een lage rente krediet goedkoop maakt. En meer krediet genereert economische groei. Dat deel van het beleid van de ECB is zonder meer geslaagd. De economie in de Europese Unie straalt als een zonnetje. In Nederland is het zelfs zonkracht 10.

Hypotheekrente

De pijn van de spaarder is de vreugde van de huizenkoper. De hypotheekrente is lekker laag. Ook beleggers profiteren; de koersen van aandelen en obligaties varen wel bij de lage rente. Zij profiteren vooral van het opkoopbeleid van de ECB. Dat programma loopt eind 2017 af. Draghi zei niet of er nog een vervolg komt, maar iedereen gaat ervan uit dat het programma in de loop van 2018 zal worden afgebouwd.