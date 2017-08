Deze bonzen laten Trump vallen

Het goede nieuws voor de president: er zijn nog best een paar leden over. Bij de volgende vergadering van de economische adviesraad zullen ongeveer twintig stoelen bezet zijn, zoals het er nu uitziet. De vraag is hoeveel van de overgebleven leden het beleid van de president op alle onderdelen steunen, als je ze het zou vragen met een pistool op de slaap. Vaak komt hun deelname voort uit opportunisme.



Zo zegt een woordvoerder van General Electric dat het bedrijf racisme en extremisme niet tolereert, maar dat hun topman zeker niet vertrekt. ,,Met meer dan 100.000 werknemers is het belangrijk dat we blijven meepraten over groei en productiviteit in de VS.''



Toch kun je je afvragen of ze er goed aan doen te blijven zitten. Kredietbeoordelaar Standard & Poors constateerde maandag dat er van de economische plannen van Trump vooralsnog bitter weinig terechtkomt. De topbestuurders die nu vertrekken lopen in elk geval niet het risico dat een eventueel rampzalige economische nalatenschap van de president ook hén aankleeft.